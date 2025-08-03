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На Кубани после непогоды рухнул пролет автомобильного моста

СОЧИ, 3 авг — РИА Новости. Пролет автомобильного моста рухнул в селе Фанагорийское в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае после непогоды, погибших и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Кубани.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье глава города Горячий Ключ Сергей Белопольский заявил, что спасатели направлены к туристам, оказавшимся в затопленном из-за смерча урочище в Фанагорийском. Позднее в пресс-службе МЧС России объявили, что спасатели эвакуировали оттуда 17 туристов.

«В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Ведомство уточнило, что водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости, когда уровень воды в реке снизится.

По данным оперативного штаба, в Горячем ключе уровень воды в реках идет на спад.