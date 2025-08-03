На Кубани после непогоды рухнул пролет автомобильного моста

В воскресенье глава города Горячий Ключ Сергей Белопольский заявил, что спасатели направлены к туристам, оказавшимся в затопленном из-за смерча урочище в Фанагорийском. Позднее в пресс-службе МЧС России объявили, что спасатели эвакуировали оттуда 17 туристов.
«В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Ведомство уточнило, что водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости, когда уровень воды в реке снизится.
По данным оперативного штаба, в Горячем ключе уровень воды в реках идет на спад.