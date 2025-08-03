В Ростовской области в лобовом столкновении на дороге погиб водитель

— В поселке Глубокий, на улице Артема, 47-летний водитель за рулем Daewoo Matiz, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 76-летнего водителя, — уточнили в Госавтоинспекции региона.