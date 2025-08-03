В Ростовской области в лобовом столкновении на дороге погиб водитель

В Ростовской области вечером воскресенья, 2 августа, произошло смертельное ДТП, в котором погиб человек.
По данным Управления ГАИ по Ростовской области, авария произошла в 21:10 в Каменском районе.
— В поселке Глубокий, на улице Артема, 47-летний водитель за рулем Daewoo Matiz, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 76-летнего водителя, — уточнили в Госавтоинспекции региона.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Матиза» скончался на месте от полученных травм. Пенсионер, который был за рулем «Лады» пострадал и был доставлен в больницу.
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.
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