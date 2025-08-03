В МВД России назвали самые популярные у мошенников мессенджеры

«За последнюю неделю с использованием Telegram совершено 414 преступлений, а с использованием WhatsApp — 313 преступлений», — отметили в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в социальной сети «ВКонтакте» было совершено 19 преступлений, в «Одноклассниках» — одно. По данным МВД, за указанный период не было зафиксировано преступлений с использованием мессенджера МАХ.
Основатель Telegram Павел Дуров 21 июля предупредил пользователей о мошенниках, вымогающих платные подарки, имена и деньги в мессенджере под угрозой раскрыть персональные данные. По его словам, подарки и имена пользователей когда-то стоили по несколько долларов, а сейчас их можно продать более чем за $100 тыс.