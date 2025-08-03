В Молдове к 10 годам тюрьмы приговорен участник схемы «Ваш родственник попал в аварию»: 19-летний парень обманул людей на один миллион леев

Так, в январе этого года подсудимый позвонил женщине в Кишинёве и сообщил, что её дочь якобы сбила человека. В итоге он получил от неё 100 тысяч леев двумя траншами. Всего по той же схеме обвиняемый и его соучастники обманули шесть человек, похитив более миллиона леев.