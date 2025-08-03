В Молдове к 10 годам тюрьмы приговорен участник схемы «Ваш родственник попал в аварию»: 19-летний парень обманул людей на один миллион леев

В Молдове вынесен обвинительный приговор 19-летнему жителю Кишинёва, признанному виновным в совершении серии мошенничеств по преступной схеме «родственник попал в ДТП». По данным прокуратуры, действия обвиняемого нанесли потерпевшим ущерб на сумму более одного миллиона леев.
Согласно решению Кишинёвского суда сектора Буюканы, молодой человек приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в полуоткрытом пенитенциарном учреждении. Также он лишён права занимать должности, связанные с управлением финансовыми средствами, сроком на 5 лет. Суд обязал обвиняемого возместить ущерб, причинённый пострадавшим, в полном объёме.
Расследование установило, что обвиняемый, действуя совместно с другими лицами, личности которых ещё устанавливаются, заранее распределил роли в преступной группе и обзванивал пожилых граждан. Под предлогом того, что их родственник якобы стал виновником дорожно-транспортного происшествия, злоумышленники убеждали жертв срочно передать деньги «на лечение пострадавших» и «урегулирование дела».
Так, в январе этого года подсудимый позвонил женщине в Кишинёве и сообщил, что её дочь якобы сбила человека. В итоге он получил от неё 100 тысяч леев двумя траншами. Всего по той же схеме обвиняемый и его соучастники обманули шесть человек, похитив более миллиона леев.
Обвиняемый признал свою вину, и дело было рассмотрено в упрощённом порядке. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционной палате Центру.
Прокуратура напоминает, что лица, обвиняемые в совершении преступления, считаются невиновными до вступления в силу окончательного судебного решения.
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