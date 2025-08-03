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Выжил только ребенок: В смертельной аварии под Ростовом погибли два человека

В Ростовской области в смертельном ДТП с двумя погибшими выжил один ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 3 августа, в Ростовской области на дороге произошла трагедия, которая унесла жизни двух человек. В смертельном ДТП выжил только ребенок. Об этом сообщают в Управлении ГАИ по донскому региону.

— Инцидентт произошел около половины второго ночи на 29-м километре автодороги Мечетинская — Гуляй-Борисовка — Нижнекугоейский 41-летний водитель, по предварительным данным, за рулем «ВАЗ 21103» не выбрал безопасную скорость движения, и на затяжном повороте вправо машина вылетела с дороги налево и опрокинулась, — прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель и его 41-летняя пассажирка погибили на месте. В салоне находился также восьмилетний ребенок, его с серьезными травмами доставили в больницу.

Правоохранители теперь выясняют обстоятельства случившегося смертельного ДТП.

Добавим, это не единственная авария с погибшими, которая произошла в ночь на 3 августа. Так, поздно вечером в Каменском районе при лобовом столкновении погиб 47-летний водитель.

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