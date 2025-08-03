В Бресте 16-летний мотоциклист погиб в ДТП с машиной с проблесковыми маячками

В Бресте несовершеннолетний мотоциклист погиб, столкнувшись с машиной специального назначения, рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Смертельная авария в областном центре произошла около полудня 3 августа. Сообщается, что в 12.06 часов 26-летний житель Бреста, управляя автомобилем МАЗ оперативного назначения с включенными проблесковыми маячками синего цвета допустил столкновение с мотоциклом «Минск».
Авто с включенными проблесковыми маячками синего цвета ехало от улицы Грибоедова к улице Краснознаменной. Столкновение с мотоциклом произошло на перекрестке улиц Варшавское шоссе и Махновича.
Установлено, что мотоциклом управлял 16-летний подростков, он погиб на месте.
Еще в Барановичском районе семилетний мальчик погиб, пойдя с отцом на работу.
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