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В Бресте 16-летний мотоциклист погиб в ДТП с машиной с проблесковыми маячками

В Бресте 16-летний мотоциклист погиб, врезавшись в автомобиль спецназначения.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте несовершеннолетний мотоциклист погиб, столкнувшись с машиной специального назначения, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария в областном центре произошла около полудня 3 августа. Сообщается, что в 12.06 часов 26-летний житель Бреста, управляя автомобилем МАЗ оперативного назначения с включенными проблесковыми маячками синего цвета допустил столкновение с мотоциклом «Минск».

Авто с включенными проблесковыми маячками синего цвета ехало от улицы Грибоедова к улице Краснознаменной. Столкновение с мотоциклом произошло на перекрестке улиц Варшавское шоссе и Махновича.

Установлено, что мотоциклом управлял 16-летний подростков, он погиб на месте.

Еще в Барановичском районе семилетний мальчик погиб, пойдя с отцом на работу.

Также МЧС сообщило, что двух пропавших грибников нашли мертвыми в Беларуси: «Задействовали 50 единиц техники и 180 человек».

И мы писали, что закопанные останки 48 человек нашли в Ветке рядом с райбольницей.