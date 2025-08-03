Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб

По предварительным данным, водитель грузовика Scania, совершая поворот налево, не уступил дорогу мотоциклу и создал ему помеху. В результате столкновения мотоцикл отбросило на опору линии электропередачи.
«Погиб мотоциклист 1990 года рождения, пострадал пассажир мотоцикла 1983 года рождения, у него перелом ног и руки», — уточнили в ГАИ.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.
Ранее сообщалось о ДТП на трассе Ялта — Севастополь. В результате пострадали три человека.