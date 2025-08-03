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Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе на дороге в направлении села Мраморное произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и грузовика, сообщает госавтоинспекция Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, водитель грузовика Scania, совершая поворот налево, не уступил дорогу мотоциклу и создал ему помеху. В результате столкновения мотоцикл отбросило на опору линии электропередачи.

«Погиб мотоциклист 1990 года рождения, пострадал пассажир мотоцикла 1983 года рождения, у него перелом ног и руки», — уточнили в ГАИ.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Ранее сообщалось о ДТП на трассе Ялта — Севастополь. В результате пострадали три человека.