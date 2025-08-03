Отели и детские здравницы в Туапсинском округе не пострадали от непогоды

Жителям Туапсинского округа, пострадавшим от непогоды, ничего не угрожает, сообщил глава округа Сергей Бойко. В настоящее время организован подвоз питьевой и технической воды, проводятся подворовые обходы и ликвидация последствий стихии.
— Жизни людей в пострадавших от стихии населенных пунктах ничего не угрожает. Развернуты пункты временного размещения. Там, где вода ушла, приступили к ликвидации последствий«», — сообщил Бойко. — Санаторно-курортные предприятия и детские здравницы в нашем округе не пострадали. У них есть запас продовольствия и воды. За детскими лагерями закреплён специальный транспорт по доставке питьевой воды.
Ранее сообщалось о подтоплении трех поселков — Молдавановский, Новомихайловский и Дефановка — из-за сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань. Также из-за схода селя на федеральной автодороге «М-4 Дон» было перекрыто движение в двух направлениях. В Туапсинском округе введен режим ЧС муниципального характера.
В Лермонтово организован альтернативный путь для тех, кто проживает за рекой. На местах продолжают работу спасатели и другие оперативные службы, контролируя ситуацию.
К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению. В настоящее время подготовлено два пункта временного размещения на 100 мест.
По данным Гидрометцентра, в Краснодарском крае до конца суток 3 августа, ночью и утром 4 августа ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду. Также возможны смерчи над морем, на малых реках — резкие подъемы уровней воды.