Отели и детские здравницы в Туапсинском округе не пострадали от непогоды

— Жизни людей в пострадавших от стихии населенных пунктах ничего не угрожает. Развернуты пункты временного размещения. Там, где вода ушла, приступили к ликвидации последствий«», — сообщил Бойко. — Санаторно-курортные предприятия и детские здравницы в нашем округе не пострадали. У них есть запас продовольствия и воды. За детскими лагерями закреплён специальный транспорт по доставке питьевой воды.