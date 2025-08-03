Минчанка вышла из колонии, ограбила сына и может сесть еще на четыре года

Когда молодой человек обнаружил пропажу денег, он спросил у матери, но та не призналась, и он пошел в милицию. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении минчанки, предъявив ей обвинение в краже, совершенной повторно (ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси). Обвиняемой грозит до четырех лет заключения. Свою вину она полностью признала и раскаялась.