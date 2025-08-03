Блогерши, снявшие видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере, отделались штрафом

В отношении 20-летней девушки, которая снимала видео составлен протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей. По данному делу проводится проверка. Все фигуранты инцидента раскаиваются в содеянном. По их словам, они не преследовали плохих умыслов и не хотели кого-либо оскорбить. Свою вину признают и готовы понести ответственность.