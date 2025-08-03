В Одессе отдыхающие устроили массовую драку на пляже из-за русской музыки

В Одессе отдыхающие устроили драку на пляже из-за песен на русском языке. Об этом сообщает «Страна. Ua».
«Местные паблики пишут, что конфликт возник из-за русской музыки», — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах видно, как девушки в купальниках устроили потасовку, в время которой таскали друг друга за волосы и валяли в песке. Позже к ним подошли мужчины, часть из которых пыталась разнять женщин.
Ранее сообщалось, что украинцы продолжают слушать российские песни, несмотря на усилия властей. В петиции УААСП говорится, что это продвигает отрицаемую властями Украину идею об «одном языке и одном народе среди украинской аудитории».