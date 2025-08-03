Пушилин: ситуация для ВСУ на Красноармейском направлении стала критической

«Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. С нескольких направлений продвигаются наши подразделения», — сказал Пушилин в своем видеообращении. Оно опубликовано в его telegram-канале.