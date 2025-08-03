США не заинтересованы в «быстром разрешении» украинского конфликта

США не заинтересованы в скорейшем проведении переговоров России и Украины.
США продолжают поддерживать Украину и ее призыв к полному прекращению огня. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Миньон Хьюстон в эфире эстонского телеканала Postimees. Там же она сказала, что США не заинтересованы в «быстром решении» ситуации на Украине и приветствуют проведение переговоров.
«Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня Эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе», — отметила Хьюстон. По ее словам, приоритетом для администрации Джо Байдена остается достижение «долговременного, прочного и устойчивого мира в регионе».
Хьюстон также выразила надежду, что Россия и Украина смогут вернуться к переговорам, как это уже происходило в Стамбуле, и прийти к соглашению. «США будут оставаться рядом до тех пор, пока не удастся гарантировать прочный мир», — подчеркнула она.
Сегодня, 3 августа, министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о состоявшихся контактах с представителями России. По словам Зеленского, встреча прошла при участии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В ходе беседы обсуждались «выполнение договоренностей, достигнутых на встречах с российской стороной в Стамбуле», а также подготовка новой встречи.