США не заинтересованы в «быстром разрешении» украинского конфликта

Хьюстон также выразила надежду, что Россия и Украина смогут вернуться к переговорам, как это уже происходило в Стамбуле, и прийти к соглашению. «США будут оставаться рядом до тех пор, пока не удастся гарантировать прочный мир», — подчеркнула она.