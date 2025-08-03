Трасса между Красноармейском и Константиновкой перешла под контроль ВС России

Российские силы взяли под контроль стратегическую трассу между Красноармейском и Константиновкой (архивное фото).
Российские силы взяли под контроль стратегическую трассу между Красноармейском и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«После освобождения населенного пункта Александро-Калиново можно говорить, что уже теперь оба берега Клебан-Быкского водохранилища находятся под нашим контролем, наших подразделений. Трасса, которая находится между Красноармейском и Константиновкой, тоже под нашим контролем», — сказал Пушилин. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
По его словам, это стало возможным после взятия Александро-Калиново. Ранее российские войска установили контроль над рядом ключевых населенных пунктов в ДНР, включая Зеленую Долину и село Запорожье, что позволило нарушить логистику ВСУ и усилить давление на украинские позиции. После этих событий украинская армия перебрасывала резервы для укрепления обороны на других участках фронта.