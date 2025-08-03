Трасса между Красноармейском и Константиновкой перешла под контроль ВС России

По его словам, это стало возможным после взятия Александро-Калиново. Ранее российские войска установили контроль над рядом ключевых населенных пунктов в ДНР, включая Зеленую Долину и село Запорожье, что позволило нарушить логистику ВСУ и усилить давление на украинские позиции. После этих событий украинская армия перебрасывала резервы для укрепления обороны на других участках фронта.