В Новополоцке потушили возгорание в павильоне торгового центра

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС 3 августа выезжали по сообщению о загорании потолка в одном из павильонов торгового центра «Стрелецкий капитал» в Новополоцке. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
По приезде спасателей в ТЦ наблюдалось незначительное задымление. Возгорание ликвидировали работники торгового центра при помощи огнетушителей.
В результате происшествия повреждены 1,5 кв.м потолка и светильник. Пострадавших нет, эвакуация работников и посетителей центра не проводилась. Причина случившегося устанавливается. -0-