Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новополоцке потушили возгорание в павильоне торгового центра

В результате происшествия повреждены 1,5 кв.м потолка и светильник. Пострадавших нет, эвакуация работников и посетителей центра не проводилась. Причина случившегося устанавливается.

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС 3 августа выезжали по сообщению о загорании потолка в одном из павильонов торгового центра «Стрелецкий капитал» в Новополоцке. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

По приезде спасателей в ТЦ наблюдалось незначительное задымление. Возгорание ликвидировали работники торгового центра при помощи огнетушителей.

В результате происшествия повреждены 1,5 кв.м потолка и светильник. Пострадавших нет, эвакуация работников и посетителей центра не проводилась. Причина случившегося устанавливается. -0-