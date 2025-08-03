Ужасная трагедия в Молдове: Пятилетний ребенок погиб под колесами микроавтобуса

В Унгенах пятилетний мальчик погиб под колёсами микроавтобуса.
Трагедия произошла утром в муниципии Унгены. Около 10:45 пятилетний ребёнок попал под колёса микроавтобуса. На место происшествия оперативно прибыли экипажи полиции и скорая помощь, однако спасти мальчика не удалось.
Водитель транспортного средства прошёл тест на алкоголь — он показал 0,00 мг/л.
Полиция составила протокол. По факту трагедии начато расследование.
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