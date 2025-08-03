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В Дагестане возбудили дело после гибели туристки

МАХАЧКАЛА, 3 авг — РИА Новости. Уголовное дело о халатности должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии Дагестана возбуждено в регионе из-за гибели туристки в Дербенте, сообщает следственное управление СК России по республике.

Источник: Следственный комитет РФ

Ранее управление сообщало о том, что на территории Джума-мечети в Дербенте дерево упало на трех женщин, одна из которых погибла. По информации главы Дербента Ханлара Пашабекова, погибшая и двое пострадавших — туристы из Йошкар-Олы и Москвы. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу, угрозы для их жизни нет.

«Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии РД по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.