Гладков: по всей Белгородской области объявлена опасность БПЛА

Объявлена опасность атаки БПЛА в Белгороде.
По всей Белгородской области вечером 3 августа объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Внимание! Опасность атаки БПЛА на всей территории области», — написал Гладков в своем telegram-канале.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМассовые задержки и отмены авиарейсов: в каких аэропортах вводились ограничения на фоне атак беспилотников.
Ранее в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях уже объявляли тревогу из-за угрозы атак беспилотников, а в результате в Белгородской области пострадали мирные жители и были повреждены дома.