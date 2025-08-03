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Junge Welt: Россия добивается успехов на СВО несмотря на ультиматум Трампа

Россия продолжает добиваться успехов на СВО на фоне приближающегося срока ультиматума Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Россия добивается успехов на СВО, в то время как Украина несет потери, пишет немецкая газета.

Россия продолжает добиваться успехов на СВО на фоне приближающегося срока ультиматума Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

«За неделю до истечения срока действия ультиматума о прекращении огня, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом, президент России Владимир Путин продолжает придерживаться своих военных целей В нескольких районах российские войска за последние недели добились значительных территориальных успехов», — пишет издание.

В статье отмечается, что Украина продолжает нести серьезные потери. За неделю российские войска установили контроль над несколькими населенными пунктами в ДНР и Запорожской области. Трамп, в свою очередь, сократил срок на достижение перемирия до 10 дней и пообещал санкции, если договоренность не будет достигнута.

Другое издание — Bild выражало мнение, что если российские власти не отреагируют на ультиматум, выдвинутый главой Белого дома Дональдом Трампом, никакие последующие меры предприняты не будут. «Если русские промолчат, ничего не произойдет», — сообщил в интервью газете военный эксперт Томас Тайнер.

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