Junge Welt: Россия добивается успехов на СВО несмотря на ультиматум Трампа

В статье отмечается, что Украина продолжает нести серьезные потери. За неделю российские войска установили контроль над несколькими населенными пунктами в ДНР и Запорожской области. Трамп, в свою очередь, сократил срок на достижение перемирия до 10 дней и пообещал санкции, если договоренность не будет достигнута.