Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М3 в Бешенковичском районе при обгоне столкнулись два авто, есть пострадавшие

Водитель 1985 года рождения, находясь за рулем автомобиля Ford, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Opel под управлением водителя 1956 года рождения.

3 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичском районе при обгоне столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Витебского облисполкома.

Авария произошла около 16.00 на 207-м км автодороги М3 Минск — Витебск. Водитель 1985 года рождения, находясь за рулем автомобиля Ford, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Opel под управлением водителя 1956 года рождения. В результате столкновения Ford съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

Два пассажира Ford 1950 и 1980 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. -0-