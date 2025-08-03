На трассе М3 в Бешенковичском районе при обгоне столкнулись два авто, есть пострадавшие

Авария произошла около 16.00 на 207-м км автодороги М3 Минск — Витебск. Водитель 1985 года рождения, находясь за рулем автомобиля Ford, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Opel под управлением водителя 1956 года рождения. В результате столкновения Ford съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.