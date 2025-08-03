Под Ростовом лоб в лоб столкнулись «четырнадцатая» и «Рено», есть погибший

В результате сильного удара водитель «четырнадцатой» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В салоне иномарки находилась 39-летняя пассажирка, которая с различными травмами была экстренно доставлена бригадой медиков в ближайшее медицинское учреждение.