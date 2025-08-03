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Под Ростовом лоб в лоб столкнулись «четырнадцатая» и «Рено», есть погибший

На трассе под Таганрогом при обгоне погиб водитель, пассажир попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 3 августа, на трассе Таганрог — Покровское произошло смертельное ДТП с одним погибшим и пострадавшей. Об этом сообщают в Управлении ГАИ по Ростовской области.

— Авария произошла в 17:05, — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 при попытке обгона не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с встречным автомобилем Renault Laguna, которым управлял 43-летний мужчина.

В результате сильного удара водитель «четырнадцатой» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В салоне иномарки находилась 39-летняя пассажирка, которая с различными травмами была экстренно доставлена бригадой медиков в ближайшее медицинское учреждение.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ и следователи. В настоящее время правоохранители тщательно изучают все возможные причины трагедии.

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