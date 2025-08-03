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FT: 30-минутная встреча с Трампом обернулась катастрофой для Швейцарии

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, после которых для швейцарских товаров была введена одна из самых высоких в мире таможенных пошлин — 39%. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Пошлины для швейцарии составляют 39%

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, после которых для швейцарских товаров была введена одна из самых высоких в мире таможенных пошлин — 39%. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% — недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадет деньги у США», — приводит издание слова одного из собеседников.

Телефонный разговор длился 30 минут и стал итогом более трех месяцев дипломатических консультаций. В ходе беседы Трамп выразил недовольство торговым дефицитом между США и Швейцарией, который составляет $39 млрд в год.

Швейцарская сторона ранее предлагала инвестировать в экономику США $150 млрд в обмен на минимальную базовую пошлину в 10%. Этот подход был одобрен правительством Швейцарии 4 июля. Однако после провала переговоров ставка для Берна составила 39%, что существенно выше тарифов для большинства других стран, а также выше ранее действовавшей для Швейцарии ставки в 31%.

В Федеральном совете Швейцарии заявили, что с «глубоким сожалением» восприняли решение Вашингтона. В самой стране критики обвинили Келлер-Зуттер в недооценке ситуации, а часть ответственности за срыв переговоров возложили на представителей фармацевтической отрасли.

Ранее Дональд Трамп ужесточил требования и на переговорах с Евросоюзом, настаивая на введении минимальных пошлин от 15 до 20% вместо обсуждавшихся ранее 10%. Эти меры стали частью политики по сокращению торгового дефицита США и уже привели к введению пошлин на товары из ЕС и Мексики, что осложнило переговоры и вызвало обеспокоенность среди партнеров Вашингтона.

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