Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого многоэтажного дома в столичном районе Братеево. Об этом в воскресенье, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в городских оперативных службах.
Возгорание произошло в доме 10, корпус 2, на Ключевой улице. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К текущему моменту пламя полностью потушили.
Другой случай произошел 1 августа, когда в доме на Ленинском проспекте в столичном районе Якиманка на предпоследнем, девятом этаже загорелась захламленная квартира. Из здания спасли двух детей, их в тяжелом состоянии передали врачам.
Накануне в подмосковной Балашихе загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме на последнем этаже с переходом на кровлю, тогда площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Спасатели спасли из здания 90 человек, в том числе 10 детей.
В ликвидации пожара принимали участие 90 пожарных и 28 единиц специализированной техники. В результате возгорания погиб мужчина, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту его смерти.