ДТП в Докшицком районе: избегая столкновения с лосем, водитель выехал на встречку

3 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе из-за дикого животного столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Витебского облисполкома.
Около 18.50 на 101-м км автодороги М3 Минск — Витебск водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Peugeot, объезжая выбежавшее на проезжую часть дороги дикое животное (лося), выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Mercedes под управлением водителя 1993 года рождения.
Водитель Peugeot госпитализирован. -0-