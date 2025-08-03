ДТП в Докшицком районе: избегая столкновения с лосем, водитель выехал на встречку

Около 18.50 на 101-м км автодороги М3 Минск — Витебск водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Peugeot, объезжая выбежавшее на проезжую часть дороги дикое животное (лося), выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Mercedes под управлением водителя 1993 года рождения.