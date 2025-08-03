МЧС: в Краснодарском крае освободили придворовые территории от воды

Специалисты продолжают мониторинг гидрологической обстановки.
В Краснодарском крае придомовые территории освождены от воды после паводков. В Туапсинском районе продолжаются работы по очистке дворов и улиц от наносов и иловых отложений, а также ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки, сообщает МЧС России.
«В Краснодарском крае придворовые территории освободились от воды. В Туапсинском районе специалисты очищают участки от наносов и иловых отложений. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки», — сообщает telegram-канал МЧС России. Спасатели продолжают работу на месте, чтобы оперативно оказывать помощь населению в случае ухудшения ситуации.
Для ликвидации последствий стихии и обеспечения безопасности населения к работам привлечены 230 специалистов и 67 единиц техники из состава РСЧС. Спасатели проводят профилактические мероприятия, следят за уровнем воды и координируют действия по восстановлению инфраструктуры в пострадавших районах.
Ранее в Туапсинском районе из-за обильных ливней и подъема уровня воды в реке Дефань были подтоплены 70 придомовых территорий и 34 жилых дома в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. В результате паводка в селе Лермонтово был разрушен мост, что временно отрезало около 300 человек от переправы через реку. Спасатели МЧС оказывали помощь местным жителям и организовали пункты временного размещения.