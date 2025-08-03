МЧС: в Краснодарском крае освободили придворовые территории от воды

Ранее в Туапсинском районе из-за обильных ливней и подъема уровня воды в реке Дефань были подтоплены 70 придомовых территорий и 34 жилых дома в поселках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. В результате паводка в селе Лермонтово был разрушен мост, что временно отрезало около 300 человек от переправы через реку. Спасатели МЧС оказывали помощь местным жителям и организовали пункты временного размещения.