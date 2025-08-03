В Севастополе к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО ликвидировали три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. В районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА, территорию оцепили, на месте работают сотрудники спецслужб», — написал он.
Также Развожаев добавил, что никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев ответил на позицию Владимира Зеленского по Крыму. Нынешний киевский режим никогда не примирится со статусом Крыма, заявил он.
Кроме этого, Развожаев заявлял, что Киев относится к своим людям как к террористам. Глава Севастополя подчеркнул, что для России честь и достоинство павшего всегда было и останется превыше всего.