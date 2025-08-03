Украина атаковала Севастополь. Онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Севастополь.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три воздушные цели над морем вблизи Севастополя. В районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
00:36 В Ростовской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщает МЧС России.
00:32 МЧС Воронежской области предупреждает об угрозе атаки беспилотников. Жителям советуют оставаться в помещениях подальше от окон или укрыться в зданиях.
00:32 В Курской области зафиксирована угроза атаки БПЛА — силы ПВО приведены в готовность. Об этом сообщает telegram-канал оперштаба региона.
00:30 Взрывы слышны в Курчатове Курской области, пишут местные telegram-каналы.
00:29 В ряде районов Липецкой области, включая Елец, Елецкий, Долгоруковский, Становлянский и Измалковский муниципалитеты, введен красный уровень опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
00:28 В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. Губернатор Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие, по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Силы ПВО находятся в готовности.
00:27 В городе Льгов Курской области слышны взрыв. Об этом пишут местные telegram-каналы.
00:26 В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.
00:25 В Севастополе отменена воздушная тревога — движение общественного транспорта возобновлено.
00:24 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе были вызваны работой ПВО — над морем сбиты три воздушные цели. Также в районе Парка Победы к берегу прибило беспилотник, заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы. Территория оцеплена, на месте работают спецслужбы. Объекты инфраструктуры не пострадали. Власти призывают доверять только официальным источникам.
00:22 Во время воздушной тревоги в Севастополе местные жители сообщают о сильных взрывах в разных районах города. По их словам, громкие звуки были слышны на улице Гоголя, в Любимовке и в районе Омеги. «Очень громко бахает, срабатывают сигнализации на машинах, слышны сразу запуски», — пишут очевидцы. Один из жителей рассказал, что на Северной стороне взрыв был настолько мощным, что он с ребенком вылетел в пролет.
00:20 В Севастополе объявлена воздушная тревога — остановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Об этом пишет telegram-канал городской дирекции по развитию транспортной инфраструктуры.
00:13 «Очень громко бахает, сигнализации срабатывают у на машинах и слышно запуски», — пишет местная жительница.
00:11 Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Об этом сообщает губернатор города Сергей Развозжаев.