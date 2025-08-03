Украина атаковала Севастополь. Онлайн-трансляция

00:22 Во время воздушной тревоги в Севастополе местные жители сообщают о сильных взрывах в разных районах города. По их словам, громкие звуки были слышны на улице Гоголя, в Любимовке и в районе Омеги. «Очень громко бахает, срабатывают сигнализации на машинах, слышны сразу запуски», — пишут очевидцы. Один из жителей рассказал, что на Северной стороне взрыв был настолько мощным, что он с ребенком вылетел в пролет.