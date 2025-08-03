Развожаев: силы ПВО уничтожили 3 цели над морской акваторией близ Севастополя

Губернатор также уточнил, что в районе Парка Победы к берегу прибило беспилотный летательный аппарат, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Территория вокруг аппарата оцеплена, на месте работают спецслужбы. При этом Михаил Развожаев подчеркнул, что никакие объекты инфраструктуры Севастополя не пострадали.