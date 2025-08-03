Развожаев: силы ПВО уничтожили 3 цели над морской акваторией близ Севастополя

ПВО уничтожает цели над акваторией.
Силы противовоздушной обороны России уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией. В близи Севастополя», — написал Развожаев в своем telegram-канале.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕШесть беспилотников сбиты над Севастополем.
Губернатор также уточнил, что в районе Парка Победы к берегу прибило беспилотный летательный аппарат, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Территория вокруг аппарата оцеплена, на месте работают спецслужбы. При этом Михаил Развожаев подчеркнул, что никакие объекты инфраструктуры Севастополя не пострадали.