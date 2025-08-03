Двое братьев на электросамокатах пожарили хлеб на Вечном огне в Санкт-Петербурге

Правоохранители задержали двух братьев, которые жарили хлеб у Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.
По словам представителей ведомства, накануне на вандалов пожаловались очевидцы случившегося. Полиция проверила записи с камер видеонаблюдения и увидела, как двое мужчин приготовили еду на мемориале, после чего скрылись с места на электросамокататах. Позже хулиганов задержали и доставили в участок для дальнейших разбирательств.
— Полиция оперативно установила причастных к инциденту у Вечного огня в Петербурге, — передает сообщение управления министерства «Фонтанка».
Другой случай произошел в Краснодарском крае, где две девочки 13 и 14 лет вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России. В тот же день в поселке Семибратово Ярославской области школьник возрастом 7−8 лет подъехал к мемориалу на велосипеде и вылил на Вечный огонь воду из ваз с цветами, а затем сел на транспорт и уехал.
Правоохранители начали проверку из-за появившегося в Сети видео, на котором девушка в Кургане танцует на мемориальном комплексе в честь воинов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века.