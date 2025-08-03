Двое братьев на электросамокатах пожарили хлеб на Вечном огне в Санкт-Петербурге

Другой случай произошел в Краснодарском крае, где две девочки 13 и 14 лет вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России. В тот же день в поселке Семибратово Ярославской области школьник возрастом 7−8 лет подъехал к мемориалу на велосипеде и вылил на Вечный огонь воду из ваз с цветами, а затем сел на транспорт и уехал.