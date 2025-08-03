Развожаев: Силы ПВО уничтожили три беспилотника в акватории близ Севастополя

Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты на территории РФ беспилотными летательными аппаратами. В результате недавнего удара возник пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи. Как сообщал мэр города Андрей Прошунин, воспламенение произошло в резервуаре с топливом. Также в ходе атаки пострадало здание в гаражном кооперативе на Авиационной улице. Ближе к вечеру 3 августа пожар на нефтебазе удалось полностью потушить.