Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

БПЛА атаковали регионы России.
Власти Воронежской области предупредили жителей о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Сообщение об угрозе распространил губернатор Александр Гусев.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области», — обратился к жителям Гусев в своем официальном telegram-канале.
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Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели над морем рядом с Севастополем. В районе Парка Победы к берегу был прибит заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник, территорию оцепили, на месте работают спецслужбы. Оперативные службы проводят проверку и принимают меры по обеспечению безопасности. Информационное агентство URA.RU следит за развитием событий и ведет онлайн-трансляцию ситуации в Воронежской области и вблизи Севастополя. Официальные ведомства призывают граждан сохранять бдительность и следовать инструкциям экстренных служб.