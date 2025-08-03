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Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

Власти Воронежской области предупредили жителей о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Сообщение об угрозе распространил губернатор Александр Гусев.

БПЛА атаковали регионы России.

Власти Воронежской области предупредили жителей о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Сообщение об угрозе распространил губернатор Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области», — обратился к жителям Гусев в своем официальном telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ регионах России объявили опасность БПЛА: онлайн-трансляция.

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