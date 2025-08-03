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Свадьбу на 700 человек в Дагестане перенесли из-за угостившейся снюсом невесты

Свадьбу в Махачкале, на которую были приглашены 700 человек, пришлось перенести из-за ухудшения самочувствия невесты: жених предложил попробовать переволновавшейся возлюбленной снюс, чтобы та пришла в себя. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Свадьбу в Махачкале, на которую были приглашены 700 человек, пришлось перенести из-за ухудшения самочувствия невесты: жених предложил попробовать переволновавшейся возлюбленной снюс, чтобы та пришла в себя. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Девушка согласилась попробовать некурительный табак, после чего ей потребовалась незамедлительная помощь врачей. Позднее самочувствие невесты нормализовалось, следует из публикации.

Снюс — один из видов некурительного табака, основным компонентом которого является никотин. При этом содержание вещества в одной порции снюса в пять раз больше, чем в одной сигарете.

Другой случай произошел в Сочи, где жених накануне свадьбы сломал своей невесте челюсть. Причиной рукоприкладства стал словесный конфликт, который произошел за день до торжественной церемонии бракосочетания.

Другой житель Сочи в отместку за расставание выбил бывшей девушке глаз с помощью гаечного ключа. Мужчина оказался крайне огорчен разрывом, поэтому напал на возлюбленную прямо в ее собственной квартире, после чего сбежал.