Пьяный бесправник в Минске угнал автомобиль и совершил ДТП

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По результатам медицинского освидетельствования в организме мужчины выявлено 2,13 промилле алкоголя. Кроме того, установлено, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение. Автомобиль, на котором мужчина совершил ДТП, он угнал.