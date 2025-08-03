Пьяный бесправник в Минске угнал автомобиль и совершил ДТП

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный бесправник угнал автомобиль и совершил ДТП. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, накануне вечером 51-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Глаголева, вблизи дома № 39 при возникновении препятствия на пути движения не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на автомобиль Mercedes.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По результатам медицинского освидетельствования в организме мужчины выявлено 2,13 промилле алкоголя. Кроме того, установлено, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение. Автомобиль, на котором мужчина совершил ДТП, он угнал.
Возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства, а также составлено несколько административных материалов за нарушение ПДД. -0-