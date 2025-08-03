Над Севастополем сбили три воздушные цели

Губернатор добавил, что объекты инфраструктуры в городе не были повреждены. После налета в Севастополе отменили режим воздушной опасности, сообщил позже Развожаев.
Сегодня в результате атаки БПЛА Адлерском районе Сочи начался пожар на территории нефтебазы. Огонь тушили больше 12 часов. Была нарушена работа топливного оператора, из-за чего время ожидания заправки самолета топливом могло быть увеличено. Сбой позже устранили.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше