Кенгуру скачут по снегу в Австралии на фоне мощнейшей бури. Видео

По информации Службы по чрезвычайным ситуациям штата, обильные осадки и снежные заносы вынудили спасателей отреагировать на более чем 1450 происшествий за сутки. В результате стихии более ста машин оказались заблокированы на трассах, часть дорог закрыта для движения. Штормовые порывы ветра повредили здания и линии электропередачи — десятки тысяч жителей провели ночь без света.