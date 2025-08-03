Три дрона ВСУ сбили на подлете к Севастополю

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над морской акваторией около Севастополя. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
По словам губернатора, в районе Парка Победы средствами радиоэлектронной борьбы к берегу прибило беспилотник. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.
— Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО… Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Доверяйте только официальной информации, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 3 августа Сочи подвергся атаке беспилотников. Так, в Адлерском районе обломки дрона попали в цистерну с нефтепродуктами, после чего начался пожар.
Всего в Сочи прозвучало не менее пяти взрывов. Кроме того, той же ночью в пригороде Воронежа загорелся жилой дом в результате атаки украинского коптера.