МЧС: Вода ушла из затопленных домов в Туапсинском районе на Кубани

Напомним, в Краснодарском крае обильные дожди подняли уровень воды в реках. Это привело к масштабным подтоплениям жилых районов. В посёлке Лермонтова обрушился мост через реку Шапсухо. В селе Дефановка автобус с пассажирами рухнул с автомобильного моста в воду. В Туапсинском районе ввели режим ЧС из-за непогоды. В результате сильных ливней и выхода рек из берегов затопило 34 дома на Кубани.