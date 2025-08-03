Зависший над провалом в Татарстане троллейбус передвинули с помощью кранов

Троллейбус, который завис над разрастающимся провалом на дороге в Казани, получилось передвинуть при помощи нескольких кранов. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
Ранее сообщалось, что 3 августа днем после сильного ливня на перекрестке улиц Сахарова и Закиева появился огромный провал шириной в две полосы, над которым зависло транспортное средство. Пассажирам удалось благополучно выбраться из троллейбуса.
«На Сахарова при помощи трех кранов троллейбус с места провала асфальта убран», — уточняется в сообщении.
Ранее в Приморском крае автобус с туристами завис над обрывом. Транспортное средство должно было остановиться на пирсе, но продолжило путь, пока не зависло над обрывом.