Село Каменское армия России освободила 17 июля.
Российские военные отразили масштабную контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Каменское, расположенное на Степногорском направлении Запорожской линии фронта. Они нанесли противнику значительные потери. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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«Враг предпринял крупную контратаку на село Каменское с использованием нескольких штурмовых групп и боевой техники при воздушной поддержке большим числом дронов, но был остановлен. Контратака отбита. Противник бежал, потеряв погибшими более двух десятков боевиков», — сказал Рогов РИА «Новости».
Он также отметил, что попытка ВСУ вернуть контроль над Каменским связана с его стратегическим положением: через населенный пункт открывается путь на город Запорожье. По данным российского Минобороны, подразделения группировки «Днепр» освободили Каменское 17 июля. Населенный пункт находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища и считается важной точкой для контроля над Степногорским направлением.