Рогов: ВС России отбили контратаку ВСУ на Каменское и обратили их в бегство

Он также отметил, что попытка ВСУ вернуть контроль над Каменским связана с его стратегическим положением: через населенный пункт открывается путь на город Запорожье. По данным российского Минобороны, подразделения группировки «Днепр» освободили Каменское 17 июля. Населенный пункт находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища и считается важной точкой для контроля над Степногорским направлением.