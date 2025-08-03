Неизвестные в Берлине осквернили памятник евреям, депортированным в концлагеря

В столице Германии неизвестные нанесли на памятник евреям, которых нацисты отправляли в концентрационные лагеря, следы белой краски и наклеили упаковочный скотч. Инцидент произошёл в районе Моабит, сообщают правоохранительные органы Берлина.
Памятник, расположенный на мосту над товарной железнодорожной станцией «Моабит», был очищен от краски сотрудниками полиции. Именно с этой станции с января 1942 года нацисты депортировали более 32 тысяч евреев. Расследованием занимается отдел полиции по вопросам государственной безопасности.
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