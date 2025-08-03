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В Свердловской области произошло смертельное ДТП с автобусом

На 8-м километре автодороги Первоуральск — Шаля в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

На 8-м километре автодороги Первоуральск — Шаля в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих на предприятие.

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте от полученных травм. В автобусе, помимо водителя, находились три человека, которые не пострадали.

Сотрудники ГИБДД проводят осмотр места происшествия и выясняют все обстоятельства аварии. Частный автобус следовал по регулярному маршруту перевозки рабочих.

Ранее сообщалось, что в Казани над ямой шириной в две полосы завис троллейбус.