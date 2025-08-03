В Лондоне без вести пропала женщина, родившая в подземном переходе

В Лондоне произошла трагическая ситуация: женщина исчезла без вести после того, как в подземном переходе родила ребенка. Об этом сообщает газета The Metro.
Инцидент случился около 8 часов утра (по московскому времени — 10:00) 30 июля, когда прохожая в районе Уолтамстоу услышала крики женщины и оказала ей помощь, помогая ей родить. Она оставалась рядом с женщиной до 16:00, после чего мать и новорожденного были увезены двумя мужчинами в синем фургоне, и с тех пор их никто не видел.
По предварительным данным, пропавшую зовут Энн Мари, и она проживает на улице. В полиции отметили, что сейчас главная задача — обеспечить безопасность и здоровье матери с ребенком, а также предоставить им необходимую медицинскую помощь. Власти активно ищут любые зацепки или свидетелей случившегося.
Констебль Дэн Купер обратился к очевидцам с просьбой связаться с полицией и предоставить любую информацию о происшествии. Он подчеркнул важность поиска пропавших как можно скорее, чтобы убедиться в их благополучии и предотвратить возможные опасности.
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