В Лондоне без вести пропала женщина, родившая в подземном переходе

Инцидент случился около 8 часов утра (по московскому времени — 10:00) 30 июля, когда прохожая в районе Уолтамстоу услышала крики женщины и оказала ей помощь, помогая ей родить. Она оставалась рядом с женщиной до 16:00, после чего мать и новорожденного были увезены двумя мужчинами в синем фургоне, и с тех пор их никто не видел.