Минобороны сообщило о ликвидации 11 БПЛА над регионами РФ за два часа

За вечер 3 августа боевики ВСУ выпустили 11 беспилотников по территории России. Так, БПЛА перехватили над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что все дроны ВСУ сбиты в период с 21:00 до 23:00. Большая часть из них уничтожена над Республикой Крым. Помимо прочего, беспилотники обнаружены и ликвидированы над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, а также над акваторией Черного моря.
«В период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в материале.
Утром 3 августа беспилотники ВСУ попытались атаковать Ленобласть. В связи с имеющейся угрозой временно закрыли аэропорт «Пулково». В результате оказались задержаны 39 рейсов.