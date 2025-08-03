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Минобороны сообщило о ликвидации 11 БПЛА над регионами РФ за два часа

Вечером 3 августа силы ПВО перехватили 11 БПЛА над регионами РФ и Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

За вечер 3 августа боевики ВСУ выпустили 11 беспилотников по территории России. Так, БПЛА перехватили над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что все дроны ВСУ сбиты в период с 21:00 до 23:00. Большая часть из них уничтожена над Республикой Крым. Помимо прочего, беспилотники обнаружены и ликвидированы над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, а также над акваторией Черного моря.

«В период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в материале.

Утром 3 августа беспилотники ВСУ попытались атаковать Ленобласть. В связи с имеющейся угрозой временно закрыли аэропорт «Пулково». В результате оказались задержаны 39 рейсов.

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