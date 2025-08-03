Силы ПВО сбили 11 БПЛА за два часа

4 беспилотника было сбито над территорией Крыма, 3 — над Брянской областью, еще 2 — над акваторией Черного моря. По одному БПЛА было уничтожено над территорией Курской и Орловской областей.
За прошлую ночь над регионами России было сбито 93 БПЛА, большая часть из которых — 60 — была перехвачена над акваторией Черного моря.
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