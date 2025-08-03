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Минобороны: над Россией сбито 11 БПЛА за два часа

Вечером 3 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря, а также Брянской, Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

БПЛА атаковали Россию.

Вечером 3 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря, а также Брянской, Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«3 августа в период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Республики Крым, три — над территорией Брянской области, два — над акваторией Черного моря, один — над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении Минобороны.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНад территорией России сбито 112 беспилотников.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атаками беспилотников и работой экстренных служб. На данный момент ситуация на контроле у силовых структур, проводится анализ последствий и дополнительные меры по обеспечению безопасности в указанных регионах.

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