Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией России

Средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских БПЛА над Крымом, Черным морем, Курской, Брянской и Орловской областями. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в Министерстве обороны России.
— С 21:00 до 23:00 по московскому времени силами ПВО были перехвачены и ликвидированы 11 беспилотников ВСУ: четыре — над Крымом, три — над Брянской областью, два — над акваторией Черного моря, один — над Курской областью и один — над Орловской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В этот же вечер системы противовоздушной обороны сбили три дрона Вооруженных сил Украины над морской акваторией около Севастополя, сообщил глава региона Михаил Развожаев.
По его словам, в районе Парка Победы средствами радиоэлектронной борьбы к берегу прибило БПЛА. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 3 августа Сочи подвергся атаке беспилотников. Так, в Адлерском районе обломки дрона попали в цистерну с нефтепродуктами, после чего начался пожар.