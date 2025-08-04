За два часа над регионами России сбили 11 украинских беспилотников

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении министерства.
Над Республикой Крым уничтожили четыре дрона, три сбили над территорией Брянской области и два остановили над акваторией Чёрного моря. Ещё по одному БПЛА ликвидировали над Курской и Орловской областями.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 3 августа российские средства ПВО отразили масштабную атаку 93 украинских БПЛА в нескольких регионах. Большую часть — 60 дронов — сбили над черноморской акваторией. Остальные беспилотники перехватили в небе Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Нижегородской областей, а также над Краснодарским краем и Крымом.