Автомобили глохнут, а люди ходят по колено в воде: Сильный ливень вызвал потопы на улицах Воронежа

Местные жители вынуждены ходить по колено в воде. Подтопления заметны на бульваре Победы. Также затопило район Юго-западный. Здесь автомобили стоят в пробке по обеим сторонам из-за затопленной дороги.
Ливни затопили Воронеж. Видео © Telegram / SHOT.
Ранее Life.ru писал, что вечером 4 августа ожидается пик аномальных ливней с рекордным количеством осадков в Москве. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. За сутки с 4 по 5 августа выпадет до 80 миллиметров осадков — это месяц нормы.