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Спасатели нашли тела всех пропавших шахтеров в Чили

На шахте компании Codelco в Чили завершились поисковые операции после обрушения, произошедшего 31 июля.

На шахте компании Codelco в Чили завершились поисковые операции после обрушения, произошедшего 31 июля. Как сообщила прокуратура, тела всех пяти рабочих, считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены. Таким образом, число погибших в результате инцидента достигло шести человек.

Авария произошла вследствие сейсмического события, причины которого устанавливаются. В результате происшествия девять работников получили травмы различной степени тяжести. Компания Codelco, являющаяся крупнейшим производителем меди в стране, приостановила работы на аварийном участке и начала внутреннее расследование.

Региональный прокурор Акилес Кубильос выразил соболезнования семьям погибших. Власти Чили продолжают расследование обстоятельств трагедии на одном из важнейших для экономики страны предприятий.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области произошло смертельное ДТП с автобусом.