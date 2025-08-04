Спасатели нашли тела всех пропавших шахтеров в Чили

На шахте компании Codelco в Чили завершились поисковые операции после обрушения, произошедшего 31 июля. Как сообщила прокуратура, тела всех пяти рабочих, считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены. Таким образом, число погибших в результате инцидента достигло шести человек.