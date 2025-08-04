Новые землетрясения произошли на Камчатке: что об этом известно

На Камчатке вновь зафиксировали землетрясения. Как утверждается, подземные толчки ощущались семь раз в течение суток. Всего с 30 июля их зафиксировано не менее 85. Такими сведениями поделились в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Самое мощное из землетрясений случилось 30 июля. Тогда, по оценкам сейсмологов, магнитуда толчков составила 8,7 балла.
«С 9 утра 3 августа до 8 утра 4 августа произошло семь ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 85», — сказано в материале.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о восхищении медиками, продолжившими операцию во время землетрясения. По ее словам, граждане РФ могут справиться с любыми чрезвычайными ситуациями.