Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые землетрясения произошли на Камчатке: что об этом известно

На Камчатке произошло семь ощутимых землетрясений за сутки.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке вновь зафиксировали землетрясения. Как утверждается, подземные толчки ощущались семь раз в течение суток. Всего с 30 июля их зафиксировано не менее 85. Такими сведениями поделились в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Самое мощное из землетрясений случилось 30 июля. Тогда, по оценкам сейсмологов, магнитуда толчков составила 8,7 балла.

«С 9 утра 3 августа до 8 утра 4 августа произошло семь ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 85», — сказано в материале.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о восхищении медиками, продолжившими операцию во время землетрясения. По ее словам, граждане РФ могут справиться с любыми чрезвычайными ситуациями.