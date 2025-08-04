Новые землетрясения произошли на Камчатке: что об этом известно

На Камчатке вновь зафиксировали землетрясения. Как утверждается, подземные толчки ощущались семь раз в течение суток. Всего с 30 июля их зафиксировано не менее 85. Такими сведениями поделились в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.